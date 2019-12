Auto sfonda le barriere e precipita dal cavalcavia: FOTO

Auto sfonda le barriere e precipita dal cavalcavia: paura sulla Milano Meda. Grave incidente ieri sera poco dopo le 21. Tre persone soccorse. Lo riportano i colleghi di settegiorni.it

Paura sulla Milano Meda

Grave incidente nella serata di ieri, giovedì 19 dicembre, lungo la Milano Meda.

Per cause ancora da accertare, un automobilista alla guida di una Jaguar ha perso il controllo del mezzo che ha sfondato le barriere di protezione del cavalcavia che passa sopra la SS35, nel tratto Bollate – Cormano Cusano, ed è precipitato lungo la Milano Meda.

(foto Daniele Bennati)

L’auto, piombando sull’asfalto, ha colpito lo spartitraffico e marginalmente anche un’altra macchina, una Dacia, che stava transitando proprio in quel momento lungo la corsia, in direzione Milano.

I soccorsi sono stati attivati immediatamente: sul posto in codice rosso sono arrivate due ambulanze, l’automedica, cinque mezzi dei Vigili del fuoco e diverse pattuglie dei carabinieri di Cormano.

Tre le persone soccorse: un 45enne, un 63enne e un anziano di 82 anni. Tra questi ci sarebbe un ferito in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, trasportato all’ospedale Niguarda di Milano. Un altro invece è stato portato in pronto soccorso a Cinisello in codice verde.