Ha solo 15 anni la ragazza rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi poco fa a Romagnano Sesia.

Auto contro moto: ferita 15enne

Auto contro moto: si è verificato poco fa un incidente stradale a Romagnano Sesia. Per cause al vaglio degli inquirenti, sono entrate in collisione un’auto e una moto: una persona ferita. Si tratta di una ragazza di 15 anni che nel sinistro ha riportato ferite di media gravità.