Auto a fuoco ieri sera nell’abbazia di San Nazzaro a Novara.

Una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Novara è intervenuta ieri, martedì 29 ottobre 2019, verso le 19.15 a San Nazzaro Sesia per incendio auto all’interno dell’abbazia storica.

Intervento consistito in spegnimento e messa in sicurezza dello scenario. Sul posto erano presenti anche i carabinieri.