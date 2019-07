Attraversa rotonda in senso vietato: lo multa il sindaco di Invorio

Attraversa rotonda di via Dell’Usellino in senso vietato e viene sorpreso sul fatto dal sindaco Roberto Del Conte, che lo multa.

Probabilmente pensava di passarla liscia, ma l’automobilista che ha percorso la rotonda di via Dell’Usellino in senso opposto si è trovato di fronte la persona sbagliata. Il sindaco Roberto Del Conte ha ripetuto quindi l’impresa già compiuta qualche mese fa, quando aveva identificato e multato un residente che continuava ad abbandonare rifiuti nelle aree verdi del paese. Questa volta, mentre stava andando al lavoro, il primo cittadino si è infatti imbattuto in un uomo che con la sua auto stava “tagliando” la rotonda in senso opposto.

Il post del primo cittadino

Il sindaco ha commentato la notizia postando un messaggio su Facebook. “Ecco il premio – ha scritto nel suo post su Facebook il sindaco – per il “furbetto” che mercoledì mattina alle 7.13 ha tagliato la rotonda di via dell’Usellino a Invorio, in senso opposto alla direzione di marcia. Non sarà il primo, né l’ultimo forse, ma anche per lui non ci sarà “grazia, ma giustizia”. E’ stato sfortunato, perché il Sindaco si trovava proprio lì, come ad aspettarlo: “quando ci si trova al posto giusto al momento giusto…” Sarebbe stato bello dargli un premio più grosso, più sostanzioso perché potesse ricordare più a lungo questa esperienza, al pari della sua “bella figura”. Riusciremo piano piano a far perdere questa brutta abitudine di tagliare le rotonde per recuperare un centesimo di secondo di tempo”.