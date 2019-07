Assolto il castellettese Michele Bonetto: non ci fu alcuna persecuzione

Assolto il castellettese Michele Bonetto dall’accusa di stalking. La sentenza è stata pronunciata lo scorso 2 luglio.

Assolto il castellettese Bonetto

Un castellettese è stato assolto dall’accusa di stalking. La sentenza nei confronti di Michele Bonetto, 41 anni, è arrivata martedì 2 luglio. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna ad 1 anno di reclusione. I fatti al centro del processo, celebrato al tribunale di Novara, risalgono all’estate dello scorso anno. A denunciare Bonetto era stata la sua ex compagna. Dopo che la relazione tra i due era terminata, aveva raccontato di essere stata continuamente raggiunta da messaggi che la infastidivano. In un’occasione, poi, Bonetto si sarebbe presentato ubriaco sotto casa sua, nonostante il divieto di avvicinamento impostogli in precedenza dal giudice. Non solo. Stando al racconto della donna, il 41enne sarebbe arrivato anche a minacciare di togliersi la vita. Così la ex, sentendosi perseguitata, si era recata dalle forze dell’ordine ed erano partite le indagini.

Il castello di accuse è stato smontato

Il dibattimento, però, ha dato ragione al denunciato. Il giudice, infatti, non ha ravvisato elementi tali per poter affermare che l’uomo abbia perseguitato l’ex compagna, per cui si è pronunciato per l’assoluzione «perché il fatto non sussiste». Nel corso della penultima udienza, lo scorso 29 maggio, i difensori del castellettese avevano smontato il castello di accuse.