Assalto ad un furgone Amazon, bottino da migliaia di euro. E’ accaduto nel pomeriggio di martedì 3 dicembre a Rivalta nei pressi del Sito Interporto. Lo riportano i colleghi della nuovaperiferia.it

Un furgone Amazon è stata assaltato nel pomeriggio di martedì 3 dicembre in via Grugliasco a Rivalta.

I fatti

Una banda di malviventi composta da tre persone (due uomini e una donna), ha fermato il corriere alla guida del furgone. I tre, armati di coltello e cacciavite hanno costretto il corriere a scendere al mezzo. Hanno quindi aperto il portellone del mezzo e hanno portato via 5 pacchi per un valore di alcune migliaia di euro.

La fuga

La banda si è quindi data alla fuga. Il corriere a quel punto ha subito contattato i Carabinieri che sono intervenuti sul posto e indagano per fare luce su quanto accaduto. Una brutta avventura per il corriere che si è trovato faccia a faccia con i rapinatori e ha temuto anche per la propria incolumità.