Novara arrestato per tentato omicidio dopo lite in strada

Intervento della Volante in zona stazione ferroviaria

Litiga per strada, colpisce con una catena il rivale e viene arrestato per tentato omicidio dalla Polizia di Stato di Novara. Protagonista della vicenda un 23enne. Nella serata di venerdì 7 giugno gli equipaggi della Volante sono intervenuti in via San Francesco d’Assisi per una lite tra due persone, entrambe di nazionalità straniera. Giunti sul posto gli Agenti della squadra Volante notavano la presenza di un uomo in un forte stato di agitazione che presentava il cranio lesionato con evidente fuori uscita di sangue. Nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi del 118, l’equipaggio della Volante identificava la vittima, un cittadino italo marocchino di 23 anni che forniva una dettagliata descrizione dell’aggressore che poco prima l’aveva colpito più volte con una catena in acciaio. Una volta acquisita la descrizione dell’aggressore le pattuglie, dopo una breve ricerca, lo rintracciavano: alla vista degli Agenti l’uomo iniziava ad agitarsi ma veniva prontamente bloccato. Veniva recuperata anche la catena usata per colpire la vittima, catena che era stata nascosta vicino alle rastrelliere delle biciclette presenti in zona.

L’arresto

L’aggressore, un cittadino irregolare egiziano di 23 anni, veniva accompagnato in Questura mentre gli Agenti continuavano l’attività d’indagine volta a capire i motivi dell’aggressione, recandosi presso il pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore”, dove il personale medico riferiva che la vittima aveva riportato serie conseguenze dai colpi ricevuti, tanto che alla fine degli accertamenti veniva stilato un referto di 30 giorni di prognosi. Al termine degli accertamenti il 23enne, accusato di tentato omicidio, veniva arrestato e condotto nella circondariale di Novara, comunicando il tutto all’Ufficio immigrazione per le pratiche relative all’espulsione dal territorio nazionale.

m.d.