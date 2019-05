Arona sale su auto e colpisce la ragazza a bordo per rubarle il mezzo: arrestato dai carabinieri.

Arona sale su auto e tenta rapina

Nella serata di sabato 25 maggio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Arona hanno tratto in arresto, con l’accusa di tentata rapina, un cittadino marocchino, A.A., classe 1996, pregiudicato, senza fissa dimora. Questi, infatti, verso le 19.30 in Arona, via XXIV Maggio, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si

avvicinava ad un’auto ferma in sosta su cui trovava una ragazza con tre sue amiche e, dopo essere repentinamente salito a bordo, la minacciava prima verbalmente, cercando quindi di colpirla con dei pugni, nell’intento di sottrarre le chiavi della vettura.

La richiesta di aiuto

Nella circostanza, la vittima riusciva a schivare i colpi e – approfittando della concitazione del momento – a chiamare il 112: la pattuglia dei Carabinieri interveniva così in brevissimo tempo, sorprendendo il malvivente ancora a bordo della vettura che stava cercando di asportare. I militari procedevano pertanto all’arresto, traducendolo successivamente l’uomo presso il carcere di Verbania a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.