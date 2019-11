Arona inseguimento da film: ladri abbandonano auto con armi e refurtiva

Arona inseguimento da film: ladri abbandonano auto con armi, attrezzi atti allo scasso e refurtiva.

Inseguimento da film per le strade di Arona

Nella serata di lunedì 11 i carabinieri di Arona sono riusciti ad individuare un’Alfa Romeo Stelvio già segnalata dalle forze dell’ordine del Vco per un precedente furto. Appena l’auto dei militari si è avvicinata all’Alfa all’altezza di via Roma, il conducente si è dato alla fuga a tutto gas in direzione Rocca cercando di buttare fuori strada la gazzella.

Nelle vicinanze del Parco della Rocca i malviventi hanno poi abbandonato la macchina per dileguarsi a piedi facendo perdere le proprie tracce. A bordo, i carabinieri hanno rinvenuto numerosi attrezzi atti allo scasso nonchè armi e refurtiva.

L’auto che avevano in uso è risultata rubata a Torino: sono in atto i rilievi sulla stessa per trovare tracce utili all’identificazione degli occupanti.