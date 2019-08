Incendio in un autoricambi di via Milano ad Arona.

Arona, incendio in via Milano

Un boato udito mezz’ora fa dai residenti in zona e una colonna di fumo denso (foto Emanuele Sandon). Brucia l’autorivendita di via Milano. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per domare le fiamme. Anche un’ambulanza del 118.

e.s.