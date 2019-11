Arona in lutto per la fiorista che fondò la Ruota di Mercurago

Arona in lutto per Mirella Malerba. La donna era molto conosciuta in città per il suo lavoro come fiorista e per il ruolo nell’associazionismo.

Arona in lutto per Malerba

E’ scomparsa proprio in questi giorni una donna che ha lasciato il segno in città. Si tratta di Mirella Malerba, conosciuta in tutta Arona per aver portato avanti per anni la sua attività come fiorista in città e per il ruolo di primo piano nel volontariato locale.

Il ricordo del sindaco Gusmeroli

A ricordare la storica donna aronese in questi giorni è stato il sindaco Alberto Gusmeroli. “Ho conosciuto Mirella Malerba nel 2009 – ha scritto sui social il primo cittadino – avevo il gazebo a Mercurago al posto dove ora abbiamo realizzato il monumento ai caduti…aveva un negozio di fiori e passava a trovarmi e ci facevamo delle lunghe “parlate”. Lei pugliese aveva una certa diffidenza per il candidato Sindaco Leghista! Invece ci fu Un immediata intesa! Era una persona dal cuore d’oro, fondo’ con Marina Grassani e altri Mercuraghesi doc l’Associazione la Ruota di Mercurago divenendone l’instancabile organizzatrice di tantissimi eventi, mai visti in quella che allora era una periferia dimenticata. Era una bellissima persona ed era impegnata in tantissime attività di volontariato come nell’Associazione Bambilandia con Isabella Bonomo a recuperare giocattoli per bambini meno forfunati. Ci mancherai Mirella dal cuore d’oro quel cuore che ha fatto tanto per gli altri senza chiedere mai nulla! Ciao Mirella un abbraccio di cuore a nome di tutti quelli, come me, che hanno avuto la fortuna di conoscerti, non ti dimenticheremo non ci dimenticherai!”.