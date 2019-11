Arona e Castelletto in lutto per l’ex manager della Imit

Arona e Castelletto piangono la scomparsa di Sergio Brocca. Da 7 anni era in coma vegetativo.

Arona e Castelletto dicono addio a Brocca

In tanti in questi giorni si sono stretti al dolore della famiglia di Sergio Brocca. L’uomo è scomparso a 72 anni, dopo un lungo periodo di ricovero all’Eremo di Miazzina. Per 7 lunghi anni Brocca è rimasto in coma vegetativo in seguito ad un infarto che lo aveva colpito improvvisamente nel 2012. Lascia il figlio Massimiliano e la moglie Graziella, che molti ad Arona ricordano per il lungo impegno di lavoro (37 anni) all’ufficio turistico di Arona.

Il ricordo del figlio

“Papà era una persona intelligente, seria, un bravo padre e un marito premuroso e presente – dice il figlio Massimiliano, molto conosciuto ad Arona anche per il suo studio da odontoiatra in viale Baracca – una persona buona d’animo e gentile, ma anche divertente. Mi ha insegnato dei valori fondamentali della vita come essere sempre rispettoso, gentile verso tutti, aiutare il prossimo, saper ascoltare le persone, essere generoso e soprattutto rimanere sempre umile ed è cosi che cerco di essere ogni giorno, sia nel lavoro che nella vita”.

Un dirigente molto conosciuto anche a Castelletto

Sergio Brocca era molto conosciuto anche a Castelletto, dove per 20 anni circa è stato dirigente d’azienda. “Quando per caso – continua il figlio – incontro dei suoi colleghi che hanno lavorato con lui alla Imit, lo ricordano tutti con parole di affetto e stima. Spesso quando si parla di lui mi dicono: “Tuo padre era una persona buona, soprattutto sapeva ascoltare ed era gentile anche con l’ultimo operaio dell’azienda”. Dopo 7 anni di questa triste situazione in cui eri sei volato in cielo e puoi riposare in pace in paradiso. Ti voglio bene papà”.