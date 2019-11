Arona: chiusa per rischio frana la statale del Sempione

E’ successo pochi minuti fa: chiusa per rischio frana la Statale del Sempione.

Chiusa per rischio frana la statale del Sempione ad Arona, nel tratto che porta a Meina. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 19 novembre. A causa probabilmente delle intense piogge che da giorni stanno interessando l’alto novarese, il tratto di strada ha avuto un cedimento. I tecnici, rilevato il cedimento che avrebbe potuto portare a una vera e propria frana, hanno deciso la chisuura preventiva della strada che porta a Meina. Il traffico è deviato che arrivano in quella direzione all’altezza del Concorde. Anas aveva già intenzione di svolgere dei lavori in quella zona, e a questo punto diventano estremamente urgenti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia locale e quella di Stato. Domani, mercoledì 20 novembre, è previsto un secondo sopralluogo dei tecnici.