Arona brutti incontri al cimitero: “Chiedo sicurezza”

Arona brutti incontri al cimitero: la denuncia di una donna che si reca quotidinamanete sulla tomba del figlio.

Recarsi al cimitero per andare a trovare un proprio caro è un momento intimo, delicato e importante, un momento che spesso si ripete ogni giorno ed entra a far parte della quotidianità di tante persone. E’ il caso di una signora aronese che si reca al cimitero di Arona almeno una volta al giorno sulla tomba del figlio. Un momento che però ultimamente è stato profondamente turbato da un incontro che ha portato la donna a temere per la propria sicurezza.

L’appello

“Chiedo un controllo giornaliero sia fuori sia all’interno del cimitero, anche visti i precedenti episodi avvenuti in passato. In due occasioni sono stata fortunata perché c’erano altre persone sennò non so cosa sarebbe potuto accadere con l’uomo di circa 30 che mi si è avvicinato senza mostrare alcun interesse per le tombe. Purtroppo così non ci si sente tranquilli”.