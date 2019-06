Annegato nel lago ad Arona: ecco chi è la vittima

Annegato nel Lago Maggiore ad Arona, decisa la data dell’ultimo saluto a Lorenzo Schito, 14 anni, di Cerro Maggiore. Lo riportano i colleghi di settegiorni.it

Annegato nel lago, i funerali

E’ stata decisa la data del funerale di Lorenzo Schito, il 14enne che ieri, domenica 2 giugno 2016, è annegato nel Lago Maggiore mentre si trovava in compagnia di amici. Era arrivato ad Arona insieme ad alcuni ragazzi, poi il tuffo in acqua. Il suo corpo non è più riemerso e sono così partite le ricerche da parte dei Vigili del fuoco. Dopo un’ora il ritrovamento del corpo, senza vita.

La cerimonia per l’ultimo saluto al giovane sarà domani, martedì 4 giugno 2019, alle 15, nella chiesa dei santi Cornelio e Cipriano di Cerro Maggiore. Poi la salma sarà condotta a Busto Arsizio per la cremazione. Nella stessa chiesa parrocchiale, alle 14.30, sarà recitato il santo Rosario.