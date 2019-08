Anatre, oche e galline in mezzo ai rubinetti: multato camionista

Una pattuglia della Polizia Stradale di Romagnano Sesia in servizio sull’autostrada A26 “Voltri-Sempione”, durante un’operazione di controllo effettuata nei giorni scorsi presso il casello autostradale di Arona, barriera lago Maggiore, ha scoperto un traffico di animali trasportati in maniera non idonea. Nel corso del controllo di un autocarro furgonato di una ditta con sede in provincia di Varese, gli Agenti della Polstrada, hanno trovato sull’automezzo, oltre al normale carico di rubinetteria, anche quattro scatole che contenevano otto galline, quattro anatre e un’oca. Sul posto veniva chiamato personale dell’Asl per verificare le condizioni in cui erano tenuti gli animali. Veniva accertato che il veicolo non era idoneo al trasporto di animali vivi, in quanto non assicurava la protezione dalle temperature esterne e non garantiva un’adeguata quantità e qualità d’aria appropriata alle specie trasportate. Alla guida del veicolo vi era un uomo di 61 anni, di origine albanese, residente sempre nel Varesotto, che è stato multato con una sanzione pari a 1333, 33 euro. Dopo il controllo, gli animali sono stati portati dalla Polstrada in una cascina di Gattico dove hanno trovato condizioni ambientali più adatte a loro.