Alcol a minorenni: multato un locale aronese

Alcol a minorenni: intervento dei carabinieri di Arona in un locale del centro.

Alcol a minorenni: la multa

Nell’ambito dei controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Arona in quest’ultimo fine settimana alla circolazione stradale e ai luoghi della “movida” solitamente frequentati dai giovani, i militari hanno sanzionato in via amministrativa anche un esercizio commerciale di Arona, sito in corso Liberazione. Il negozio è stato multato per aver ceduto bevande alcoliche a minori di anni 18 senza richiedere il documento d’identità al fine di accertarne la reale età. Come detto l’intervento in corso Liberazione fa parte di una serie di attività incentrate anche (ma non solo) alla prevenzione e repressione delle condotte pericolose poste in essere da chi si mette alla guida dopo aver assunto alcool o droghe. In particolare, nelle serate di venerdì e di sabato, nel territorio del comune di Arona, i Carabinieri

hanno identificato diverse persone, elevando contravvenzioni al codice della strada.

Il dibattito tra gli aronesi

Proprio nei giorni scorsi alcuni aronesi erano tornati a segnalare su Facebook un problema di degrado e decoro urbano legato all’abuso di alcol anche tra i giovanissimi. “Qualcuno può mandare dei controlli a fare un giro in centro? – aveva scritto un utente – E’ possibile vedere dei ragazzini ubriachi che fanno fatica a stare in piedi (e saranno sicuramente minorenni)? Ma chi gli vende gli alcoolici?”.