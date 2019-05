Addio patron della Dynacren: Castelletto in lutto

Addio patron della ditta farmaceutica Dynacren. Castelletto in lutto per Armando Francioni.

Tre comunità dicono addio al patron della Dynacren

Sono tre le comunità unite nel lutto per la scomparsa di Armando Francioni. Ma le persone che ricordano con affetto il patron della Dynacren sono molto più numerose degli abitanti di Castelletto Ticino, Borgo Ticino e Sesto Calende. Nacque l’8 marzo del 1934, da papà Pietro Francioni e mamma Michelina Fortina. Dopo gli studi Armando si lanciò nell’attività imprenditoriale nel settore farmaceutico e Riccardo nell’attività manageriale ai vertici del settore della grande distribuzione. Dal 1961 al 1962 Armando Francioni è stato direttore della Farmacia Militare all’Ospedale militare di Novara e del laboratorio di Bromatologia alimentare nella stessa struttura per gli approvvigionamenti della Divisione Centauro di stanza a Novara. Nel 1971, mettendosi in proprio, fondò a Novara la Dynacren, laboratorio farmaceutico srl. Cercando uno spazio più grande, nel 1976 trasferì l’attività a Sesto Calende e nel 1991 a Castelletto, in una struttura di 6.000 metri quadrati.

La sua azienda è una realtà dinamica e innovativa

L’azienda era inizialmente dedita alla produzione di specialità medicinali e medicinali galenici, ma ha recentemente diversificato la propria produzione, concentrandosi su dispositivi medici, presidi medico chirurgici, cosmetici, prodotti erboristici, prodotti dietetici e integratori e affrontando con successo anche il mercato della grande distribuzione. Francioni era estremamente conosciuto soprattutto nell’ambiente degli imprenditori. E’ stato infatti l’inventore dei microclismi come forma farmaceutica, di cui registrò il brevetto e che registrò sia come specialità medicinale Glicerolax® che come prodotto generico inserendolo nel Formulario Nazionale che oggi è la Farmacopea Ufficiale Italiana. Inoltre è stato anche l’inventore, più di 30 anni fa, di numerosissimi altri prodotti diventati oggi di uso comune, che sono stati replicati da altre aziende anche di grandissime dimensioni, come ad esempio le soluzioni saline isotoniche ed ipertoniche per l’igiene quotidiana del naso, o le soluzioni per l’igiene dell’orecchio.

Il ricordo della famiglia

“Armando – dicono dalla famiglia- era una persona molto educata e rispettosa, amava molto stare in compagnia e tutti adoravano ascoltare i racconti della sua vita. Teneva molto al rispetto delle tradizioni, radicate in lui dagli anni passati in collegio, di cui aveva un ricordo intenso, soprattutto dei valori che lì aveva imparato ad amare. Era un grande sostenitore della libertà personale. Un padre e un marito amorevole, attento alle necessità di ciascuno, teneva moltissimo alla famiglia, che ha messo sempre al primo posto. La vita è un passaggio, ma le persone che ci lasciano restano sempre in tutto quello che hanno fatto e rivivono in noi attraverso tutto quello che ci hanno insegnato e trasmesso. Ogni angolo ci ricorda e racconta qualcosa di lui, perché non c’è settore di cui non si sia curato ed occupato”.

