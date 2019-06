Addio a Dorina Vanzini, la donna più anziana di Novara. Aveva 107 anni.

Addio a Dorina Vanzini

Si è spenta nel tardo pomeriggio del 2 giugno, all’età di 107 anni, Dorina Vanzini (al secolo Maria Teodora), la donna più longeva di Novara e tra le più anziane del Piemonte. Avrebbe compiuto l’8 giugno prossimo i 108 anni e i preparativi per una festa alla Casa di riposo “Mater Dei” di Novara, dove era ospite da alcuni anni, erano già in corso.

La sua storia

Nata nel 1911 in Germania, Dorina per cento anni ha vissuto ininterrottamente nella stessa casa, nel quartiere della Bicocca di Novara, per poi trasferirsi in un’altra abitazione e, negli ultimi anni, a causa di una caduta e di qualche acciacco, in casa di riposo. Qui era anche accudita dalla figlia e dal genero che andavano a trovarla due volte al giorno non facendole mai mancare l’affetto che lei aveva sempre trasmesso.

Era stata Vedetta Partigiana

Dorina Vanzini, in gioventù era stata Vedetta Partigiana (il marito Pierino Rizzi, scomparso nel 1975, aveva partecipato alla Campagna di Russia ed era capomastro al Comune di Novara). Dopo fatto l’operaia alla fabbrica di calze Rivercellotti, a 55 anni è andata in pensione, ma fino ai 100 non ha mai smesso di “lavorare”. Dopo il congedo, infatti, si è dedicata alle attività di casalinga.

I funerali della donna si svolgeranno mercoledì 5 giugno alla Chiesa S. Maria alla Bicocca di Novara dalle 14.30.