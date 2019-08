A26 Stradale multa camion carico di batterie esauste

A26 Stradale ferma camion carico di batteria esauste: non aveva il relativo formulario.

Una pattuglia della stradale di Romagnano ha controllato sulla A26 all’altezza di Ghemme un autocarro fermo in corsia d’emergenza per lo scoppio di un pneumatico. Gli agenti hanno accertato che il veicolo di proprietà di una dittà di Torino stava trasportando un carico di batteria esauste che, oltre a determinare eccedenza di peso rispetto a quanto indicato sulla carta di circolazione, non erano accompagnate dall’apposito formulario per il trasporto dei rifiuti.

Oltre alla sazione relativa all’eccedenza di carico al conducente veniva comminata una sanzione amminsitrativa pari a 3.100 euro per la mancanza del formulario.