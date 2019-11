A Varallo Pombia intervento dei vigili del fuoco per un soccorso persona

E’ successo nella mattinata di oggi, domenica 3 novembre, a Varallo Pombia i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorso persona in abitazione.

Soccorso persona in abitazione: l’intervento dei vigili del fuoco a Varallo Pombia

A Varallo Pombia nella mattinata di oggi, domenica 3 novembre, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Arona alla cascina Favorita per un soccorso persona caduta in casa. Sul posto era presente anche una squadra del 118. All’interno dell’abitazione i soccorritori hanno trovato una persona disabile con l’anziana madre. La donna era caduta e non riusciva a rialzarsi. I vigili del fuoco, appena sul posto, hanno controllato non ci fosse presenza di monossido di carbonio, escludendone l’eventualità. Accertata l’assenza di monossido di carbonio nella struttura, si è intervenuti per prestare il primo soccorso alla donna anziana, che è stata portata al Santissima Trinità di Borgomanero per accertamenti.