Ztl Arona, per il Pd: “Ennesimo multificio”

Ztl Arona, per il Pd si tratta di “un passo indietro e l’ennesimo multificio”. Gusmeroli: “Non hanno nessuna visione d’insieme”.

Ztl Arona, così il Pd

“Diversamente dall’anno scorso, quando durante il mese di agosto si sperimentò la pedonalizzazione totale dell’area, quest’estate la chiusura sarà limitata alle sera in settimana (dalle 20 alle 6 dal lunedì al giovedì) e ai weekend (dalle 20 del venerdì alle 6 del lunedì).

Anzitutto occorre dire che cambiare continuamente, di anno in anno, gli orari della ztl rischia di tradursi soltanto in confusione per aronesi e turisti, continuando il “multificio” che da tanti anni riempe le casse comunali.

A nostro avviso, poi, questa scelta costituisce un evidente passo indietro rispetto all’auspicato progetto di pedonalizzazione progressiva del centro-città e della creazione di un “centro commerciale naturale”.

La risposta di Gusmeroli

“Il comunicato stampa del Pd evidenzia ancora una volta il modo sbagliato con cui affrontano le questioni: quando amministravano nulla è stato pedonalizzato e attualmente non hanno nessuna visione d’insieme”.

“Noi quest’anno abbiamo mantenuto la Zona a Traffico Limitato il fine settimana dal venerdi alle 20 sino alle 6 del lunedì e poi abbiamo ampliato a tutte le sere dal lunedi al giovedi dal 1 giugno al 30 settembre. Premesso che quindi i giorni di ZTL sono decisamente aumentati rispetto all’anno scorso non è così che si deve ragionare”.

“Lo sviluppo turistico della città è sotto gli occhi di tutti, noi abbiamo riempito la città di eventi, mercatini e ogni genere di manifestazione da febbraio a novembre, con risultati di afflusso di turisti che non ha eguali. Nel mese di dicembre il Natale di Arona è un evento lungo un intero mese, carico di bellezza e che crea afflusso turistico. E’ noto a tutti, tranne al PD, che Arona è diventata il punto di riferimento turistico-commerciale-artigianale e per gli eventi in tutto l’anno del lago Maggiore”.