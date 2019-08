E’ Germignaga, sponda varesina del Lago Maggiore, a trionfare nelle 47° edizione del Palio remiero in notturna disputatosi ieri sera.

Verbania, Germignaga vince il Palio remiero

Germignaga ha vinto il palio remiero imponendosi nettamente nella finalissima davanti a Suna, escluso dal podio l’equipaggio di Blevio (Como), sanzionato dai giudici perché il timoniere s’è tuffato oltre la boa di rispetto per andare a prendere la bandierina issata al palo. Un errore costato caro anche a Intra, squalificata dopo aver vinto la seconda batteria per lo stesso motivo spalancando le porte della finale proprio a Suna. Per lo stesso motivo è stato squalificato pure l’equipaggio di Omegna battuto, prima della squalifica, da Pallanza, esclusa comunque dalla finale riservata ai primi tre migliori tempi.

Meno brillante rispetto a precedenti partecipazioni il Golfo del Tigullio (Genova) per un inconveniente tecnico, la rottura di un remo che ha innervosito l’equipaggio, costretto a chiedere la ripetizione della partenza per sostituirlo. Un inconveniente che ne ha pregiudicato il rendimento in gara: terzo superato anche da Cerro.

Palio remiero, un peccato la squalifica di Intra

Germignaga nella prima batteria di qualificazione aveva battuto Vigili del fuoco e Canottieri Verbanese. Un peccato, nella seconda manche, la squalifica di Intra. Sarebbe stata una gara all’ultimo colpo di remi e di bracciate del timoniere con Germignaga, visto che la seconda classificata – Suna – è entrata in finale grazie ad un tempo migliore della vincitrice della quarta manche, Pallanza. Sfida a due nel palio femminile per il forfait della Liguria, s’è imposta a Lombardia sul Piemonte.

m.r.