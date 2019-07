Varallo Pop 2019, si accendono i riflettori

Varallo Pop, manifestazione simbolo dell’estate varalpombiese, sta per irrompere più carico che mai nell’area del campetto sportivo della frazione Cascinetta. Il Festival, curato dall’omonima associazione no-profit, devolverà parte dei proventi in beneficenza.

Varallo Pop, questa sera inizia la festa

Da oggi a domenica 14 luglio la XVII edizione del festival torna a ricreare il Paese delle Idee con l’esplosivo mix di arte-musica-spettacolo che da sempre lo contraddistingue. La formula vincente che, dal 2003, assicura il successo della kermesse è frutto dell’impegno di uno staff propulsore di quel progetto “pop” tra concerti, show, mostre in grado di soddisfare i gusti dei pubblici più diversi. Il taglio del nastro oggi dalle 20, sotto al tendone ristoro. Spetterà a Lorenzo Bertocchini con le sue note acustiche durante il momento della cena, aspettando il tanto atteso musical “Robin Hood” by La Combriccola del Musical. Spazio, inoltre, alle esibizioni delle scuole Magia Boricua e Pitoplà. La prima serata si concluderà con la musica live dei Vinile 45 che, con l’energia pura sprigionata dai pezzi R’n’B e pop, hanno già avuto modo di farsi apprezzare lo scorso anno.

Domani musica fino a notte fonda con i Finley

Domani il clima sarà scaldato dal dj set di Gabba e M_nos, tra melodie house, acid jazz e ambient techno. Seguiranno i Legends che, a suon di classici del pop-rock, prepareranno la platea al concerto di punta di questa edizione: i Finley sono pronti a scatenare i loro fan proponendo i loro successi vecchi e nuovi, portando sull’attrezzatissimo palco di Varallo Pop tutta l’emozione del rock made in Italy degli anni 2000. Musica fino a notte fonda con l’after party a cura di Casto dj ft Claudio Sax.

Sabato sei ore di musica no stop

Sabato vedrà troneggiare il magico party open-air che, per la terza edizione di fila, sarà guidato dalla regia degli SOS – Students Outside School. “Time Summer Fest”: 6 ore di musica no stop, animazione, effetti scenici e molto altro, una vera e propria festa nella festa per creare l’atmosfera di una discoteca in mezzo all’oasi verde della frazione di Varallo Pombia.

Domenica la finale del contest

Domenica il sipario si alzerà con la finale del contest di canto by New Sound ACR e con l’unplugged di Valentina Bacchetta, a base di classici del pop-rock. L’attenzione sarà, poi, catalizzata dal pop-folk d’autore proposto da Le Mondane sul palco principale. Un primo tempo soft che traghetterà verso l’ultimo live dell’edizione 2019: i Matrioska, che faranno ballare con il loro sound ska, concludendo il festival con ritmi veloci e spensierati. Durante la manifestazione sarà visitabile l’ ”Acropoli”, galleria open-art con opere di vario genere che si animerà anche attraverso incontri con artisti che lavoreranno in loco, tra dipinti e fumetti. Questa sera sarà presente il pittore Massimiliano Tamilia, sabato sarà la volta del body painting contest a tema “Woodstock”, coordinato da Stefania Bertaggia, mentre protagonista della domenica sarà Gabriele Targa con il suo aerografo. Esporranno anche Chiara Ruffato, Stefano Zacccanti, Claudio Nero e Claudio Forlani. Attivi a tempo pieno anche il servizio ristoro, l’area mercatino e animazione per i bimbi by Pro Baby.