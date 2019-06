Varallo Pombia vieta il fumo nei parchi pubblici

Varallo Pombia vieta il fumo nelle aree giudicate sensibili. La nuova ordinanza è in vigore da quasi un mese.

Varallo Pombia vieta il fumo

E’ un’ordinanza destinata a fare notizia quella che nei giorni scorsi, sulla scorta di alcuni esempi già esistenti in altri paesi vicini, ha emesso il sindaco Alberto Pilone per vietare il fumo nelle aree pubbliche giudicate maggiormente sensibili.

Le aree del paese interessate dalla norma

In seguito all’ordinanza datata 24 maggio infatti, è diventato proibito fumare nei parchi pubblici sul territorio comunale, nell’area di Villa Soranzo (sede del municipio), nelle aree esterne degli edifici scolastici e dell’asilo nido. Il documento diffuso dal Comune sul suo sito ufficiale chiarisce inoltre che fatta salva “l’applicazione di norme penali o di altre norme speciali in materia la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro”.

Le ragioni alla base del provvedimento

All’origine del provvedimento del sindaco Pilone c’è la preoccupazione per la salute dei cittadini. “Da controlli effettuati sul territorio comunale – recita l’ordinanza – è emerso che nei parchi pubblici del territorio comunale, risulta uso frequente fumare da parte degli adulti in presenza di bambini, con conseguente cattivo esempio per le fasce di età più deboli ed indifese. I residui delle sigarette spesso vengono gettati a terra senza riguardo”.