Varallo nudi e felici: naturisti lungo la Sesia | LE FOTO

Varallo nudi al fiume: inaugurata la spiaggetta dedicata ai naturisti. Si tratta della prima in Italia a essere sulle rive di un fiume.

Varallo nudi alla Sesia

Ha aperto i battenti la prima spiaggia fluviale per naturisti. Da alcuni giorni, infatti, Varallo ha la sua spiaggia nudista, la prima in Italia a essere inaugurata sulle rive di un fiume. Da domenica lungo un tratto di sponda sulla Sesia, all’altezza dell’ex discoteca Igloo alla Balangera, si è autorizzati a prendere il sole nudi e si corona così un desiderio per tanti che, in zona e non solo, sposano questa filosofia di vita. La bottiglia di spumante è stata stappata domenica 15 insieme al vicesindaco Pietro Bondetti, ma il via all’attività naturista è stato dato già durante la giornata di sabato: sono state infatti diverse le persone giunte anche dal resto del Piemonte, della Lombardia e dalla Liguria che hanno approfittato della nuova apertura per trascorrere un weekend a Varallo e visitare la città.

