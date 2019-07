Una lettera curiosa per il “killer” del serpente trovato morto a Lesa

Una lettera è stata scritta e posizionata accanto al serpente trovato morto nei boschi di Lesa per far “riflettere” chi lo ha ucciso.

Una lettera accanto al serpente morto

E’ decisamente curioso l’episodio che si è verificato nei giorni scorsi nella zona al limitare dei boschi di Lesa. Chi si trovava a passeggiare per quelle zone si è trovato di fronte a una scena surreale. A terra, accanto ai resti di un serpente ucciso con un colpo alla testa, si trovava un biglietto scritto a mano per “vendicare” idealmente il rettile e far riflettere i passanti sulla necessità di costruire un rapporto di tipo diverso con l’ambiente che ci circonda.

Il testo e il significato del messaggio

“Tu che hai deciso di schiacciargli la testa – recita il biglietto – vorrei dire che potevi tirare dritto, lui avrebbe fatto altrettanto. Avevi due possibilità, hai scelto quella sbagliata”. In effetti il rettile trovato morto ha tutta l’aria di essere un semplice serpente acquatico e non certo una pericolosa vipera.