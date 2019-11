Un aronese protagonista in tv ai Soliti Ignoti

Un aronese ieri sera è stato protagonista della trasmissione I Soliti Ignoti, in onda su Rai 1. Si tratta del re dei formaggi Carlo Guffanti.

Un aronese ai Soliti ignoti

C’era anche un aronese ieri sera in tv in occasione della messa in onda della trasmissione I Soliti Ignoti. Carlo Guffanti, patron della omonima azienda leader nella produzione di formaggi, ha partecipato alla puntata del programma tv presentandosi come uno dei personaggi misteriosi cui i concorrenti devono assegnare una identità. La definizione da indovinare era “Fa formaggi in crosta di caffè”. Nel corso della puntata è stato trasmessa anche un’immagine della prelibata specialità.