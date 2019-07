La questione è stata sollevata dall’ex sindaco Enrico Ruggerone che sui social ha scritto “Dal Buco di… del Premio Strega Scurati cita un gravissimo episodio di violenza fascista subito da Trecate nel ’22”.

Trecate, la citazione di Scurati

«Una frase a dir poco infelice», così il sindaco di Trecate Federico Binatti ha voluto commentare quanto riportato nel libro “M, il figlio del secolo” di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega 2019, che a pagina 492 ha definito la città di Trecate “un buco di c… in provincia di Novara”.

«Il libro l’ho letto e mi è piaciuto – prosegue il primo cittadino -, peccato per quella frase davvero infelice e inopportuna.. Quella definizione offende sia i cittadini di Trecate sia la città. Anche perchè si riferisce ad un territorio che è molto importante e strategico per la sua posizione e la sua laboriosità. Trecate è punto di riferimento per tutto il bacino dell’Ovest Ticino; fa da ponte tra il Piemonte e la vicina Lombardia, è a pochi chilometri sia di Milano sia dall’aeroporto di Malpensa. E’ quindi un corridoio davvero importante al punto che proprio in questi mesi si sta sviluppando un nuovo grande centro logistico al servizio dei marchi dell’Alta moda, tra cui anche Gucci». «In ogni caso una definizione inopportuna, perchè il territorio italiano si basa proprio sulla bellezza storica, artistica e culturale dei nostri borghi».

Clarissa Brusati