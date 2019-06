Tre colonnine elettriche per ricaricare le auto a Invorio

Tre colonnine elettriche installate a Invorio, serviranno per la ricarica delle auto elettriche.

Tre colonnine elettriche per Invorio

Sono state posizionate nei giorni scorsi le tre nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici volute dal Comune dopo la firma del protocollo di intesa con Enel X Mobility per la realizzazione del progetto. L’accordo prevede l’impegno da parte dell’Amministrazione invoriese, di assegnare gratuitamente tre stalli di parcheggio per il posizionamento delle colonnine. In cambio Enel X Mobility provvede quindi alla loro realizzazione, senza costi per il Comune. Le colonnine vengono quindi gestite e monitorate in remoto, attraverso la piattaforma Electric Mobility Management, sviluppata da Enel. Le postazioni sono collocate nel parcheggio adiacente alla provinciale in frazione Mescia, nell’area parcheggio della Pro loco e in quella all’ingresso della frazione di Invorio Superiore. L’iniziativa è inserita nel contesto di un piano nazionale di Enel molto più grande indirizzato a far crescere il numero di veicoli elettrici e ibridi circolanti.

Il sindaco Del Conte è entusiasta

“La nostra strategia per la promozione di un paese più green – spiega il sindaco Roberto Del Conte – si sposa perfettamente con questo progetto: nei prossimi 5-10 anni il trasporto su ruote si sposterà completamente verso veicoli a bassissimo impatto ambientale, ibridi o elettrici. Questo protocollo ci permette di contribuire alla promozione della riduzione dell’inquinamento atmosferico, per ridurre le emissioni di gas serra con i numerosi impatti ambientali. Un paese più green è un paese attento alle nuove tecnologie, capace di innovarsi e anticipare i tempi del prossimo futuro: ecco perché anche Invorio partecipa a questo piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica”.

Il servizio di ricarica potrà essere prenotato

Tramite un’apposita app di Enel, gli utenti potranno verificare la loro posizione più vicina ed eventualmente prenotare il servizio di ricarica, di modo che siano disponibili all’occorrenza. Enel sta provvedendo proprio in questi giorni a completare i lavori di collegamento delle colonnine con la rete elettrica: l’obiettivo è quello di renderle operative nel corso dell’estate.