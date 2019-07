Torneo Avis di beach volley: tutti in campo questo weekend

Torneo Avis: due giorni di divertimento per sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue, soprattutto nel periodo estivo.

Torneo Avis, quest’anno a Castelletto

Dopo una pausa di un anno torna l’evento sportivo targato Avis Arona. Il torneo di beach volley “Svampy Cup”. Ad organizzarlo il Gruppo Giovani della comunale aronese che non vede l’ora di tonare a sfidarsi sulla sabbia nella due giorni di divertimento e sana competizione sensibilizzando alla donazione. Non cambia lo spirito e le regole del gioco, ma una nuova location è pronta ad accogliere la settima edizione. Sarà il campo del “Marguarita Beach” presso il camping Italia Lido (via Cicognola, 104) a Castelletto Ticino ad ospitare le squadre del torneo 3X3 misto in programma sabato 6 e domenica 7 luglio. Il gruppo giovani dell’Avis di Arona non è nuovo a iniziative sportive e ricreative per sensibilizzare sul tema della donazione di sangue.

Ultima chiamata per iscriversi

Ormai le formazioni sono quasi al completo, ma per chi volesse c’è ancora tempo per iscriversi. Le iscrizioni (12 euro a persona, ridotto 10 euro per soci Avis) sono ancora aperte, per informazioni contattare Davide (334-1536411) o Letizia (331-7881850). Atleti professionisti, dilettanti e giocatori amatoriali amanti del volley, tutti posso partecipare, con qualche “limitazione”: un solo tesserato/a Fipav per squadra, un’età minima di 15 anni e massimo 6 giocatori per ciascun team. L’evento sportivo avisino metta in gioco la voglia dei giovani di divertirsi con un fine che guarda alla solidarietà, la donazione del sangue. Anche, e soprattutto, nel periodo estivo quando la richiesta di sangue non va mai in vacanza.