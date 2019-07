Tornano i temporali anche forti al Nord ma cambia tutto dal 7 luglio

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “nei prossimi giorni temporali localizzati al Nord, ma a tratti intensi con rischio NUBIFRAGI E GRANDINE; acuto del caldo africano al Centrosud. Dal 7-8 luglio si cambia con temporali più frequenti non solo al Nord e calo delle temperature”

Tornano i temporali

“L’anticiclone africano comincia a mostrare segni di stanca al Nord, dove già nelle ultime ore si riaffacciati temporali anche di forte intensità” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “infiltrazioni di aria più fresca atlantica interagiranno con l’aria molto calda e umida presente sulla Valpadana, innescando qualche rovescio o temporale in primis soprattutto su Alpi e Prealpi, ma con occasionale interessamento anche della Pianura Padana. I fenomeni temporaleschi saranno più probabili tra mercoledì e giovedì e, per quanto molto localizzati, potranno risultare anche intensi con possibilità di nubifragi, grandine talora di grosse dimensioni e improvvise violente raffiche di vento. La buona notizia è che la canicola tenderà a smorzarsi quantomeno parzialmente rispetto ai giorni scorsi, per quanto il clima si manterrà caldo e afoso”.

Dal 7 luglio

“Volgendo lo sguardo al medio-lungo termine anche oggi i modelli numerici intravedono un cambio piuttosto importante delle condizioni meteo-climatiche dal 7-8 luglio, quando l’anticiclone africano potrebbe ritirarsi almeno in parte nei propri luoghi di provenienza. In questa fase le correnti più fresche nord atlantiche favorirebbero temporali più frequenti, anche intensi, e con clima meno caldo in primis al Nord. L’Estate 2019 dunque potrebbe temporaneamente incepparsi proprio nel suo periodo più stabile.