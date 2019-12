Tagliate e rubate le decorazioni natalizie

Ennesimo atto vandalico compiuto da ragazzini ad Arona. Questa volta non in centro ma a metà di via Milano all’esterno della sede di Blu Radio. Un gruppetto di giovani, ripresi da una telecamera di sorveglianza, mentre stava camminando sul marciapiede, ha pensato bene di rompere e portarsi via sia i festoni che le luci di Natale posti sul cancello dell’edificio.

Qualche giorno fa, sempre in zona, era toccato ai vetri delle auto parcheggiate.