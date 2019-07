Sun sempre più “green”: 7 nuovi bus a metano

Sun è sempre più “green”: un nuovo passo nella direzione della riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Acquistati sette nuovi bus a metano.

Sun: sette nuovi autobus a metano da 12 metri

Per la Sun sette autobus urbani, nuovi di fabbrica, 12 metri, con alimentazione a metano, che vanno a sostituire altrettanti mezzi a gasolio. Gli autobus, acquistati con il cofinanziamento della Regione, sono stati consegnati ed immatricolati nei primi giorni di luglio e sono pronti per essere utilizzati in linea.

“I nuovi bus – spiega l’amministratore unico dell’azienda Gaetanino D’Aurea – hanno caratteristiche tali da ridurre quasi a zero le emissioni di PM10, con produzione di circa 0,005 g/Km, rispetto alla produzione media di PM10 di un bus a gasolio Euro 2 pari a 0,380 g/Km. Oltre alla riduzione delle emissioni di particolato, nocivo alla salute dell’uomo, i motori dei nuovi autobus ridurranno drasticamente anche emissioni di inquinanti quali CO, CO2, NOx ed SO2″.

Già in uso tre bus elettrici

Già a fine anno 2017 sono stati inseriti nel parco mezzi tre autobus da 12 metri ad alimentazione completamente elettrica, a zero impatto ambientale, iniziativa che ha visto Novara, prima città italiana, insieme a GTT di Torino, ad utilizzare questa tipologia di autobus, a copertura di un’intera linea di servizio.

Lunedì la presentazione

La presentazione alla cittadinanza avrà luogo lunedì 15 luglio alle ore 11 in piazza della Repubblica (fronte Duomo) a Novara. Oltre al sindaco, Alessandro Canelli e al presidente di Sun, Gaetanino D’Aurea, saranno presenti le autorità locali e il nuovo assessore all’ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati.

“Si tratta di una nuova importante occasione per dimostrare quanto questa Amministrazione sia impegnata in un lavoro di efficientamento dei propri mezzi di trasporto pubblico – sottolinea Luca Piantanida, assessore alla Mobilità del Comune di Novara – Con questi ulteriori 7 mezzi andremo a dare un ulteriore segnale “green” a tutta la città”.

l.c.