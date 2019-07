Studente modello: Giuseppe è l’unico aronese da 10 e lode

Studente modello consegue la licenza media con una brillante tesina sul tema delle Anime manga giapponesi.

Studente modello: ecco chi è

Giuseppe Pio Mauriello lo scorso mese di giugno, come tanti altri ragazzi di Arona ha concluso il suo percorso di studi alla scuola media dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII. Ma c’è qualcosa a rendere davvero unico questo suo traguardo: il giovane studente aronese ha infatti ottenuto il più alto voto possibile, un bel 10, impreziosito anche dalla lode. Unico nel suo istituto a raggiungere questo risultato, è stato invitato nei giorni scorsi nella redazione del Giornale di Arona per raccontarci qualcosa in più del suo percorso scolastico e del suo brillante esame, conclusosi con la prova orale il 17 giugno.

La prova finale

«Ho presentato una tesina – racconta – che aveva come argomenti gli “Anime manga” (termine con cui si indicano l’animazione e i film d’animazione giapponesi: ndr). Sono riuscito a collegare a questo tema praticamente tutte le materie. Ad esempio per Storia ho fatto riferimento a un film Anime sul bombardamento di Kobe durante la Seconda Guerra Mondiale; per Geografia naturalmente ho parlato del Giappone, per Italiano, dovendo su indicazione della professoressa fare un collegamento con I Promessi Sposi, ho parlato di un famoso romanzo della letteratura giapponese che corrisponde per importanza all’opera di Manzoni. Sono riuscito a collegare anche Matematica: ho parlato di un Manga (fumetto giapponese: ndr) il cui protagonista è un detective che usa il metodo del calcolo delle probabilità per risolvere i suoi casi».

I ringraziamenti e la nuova avventura al Classico

Impegno, passione e quella giusta dose di originalità che sono stati apprezzati dai professori e che sono il risultato di determinazione e lavoro sui libri ma anche di sostegno e incoraggiamento da parte dalle persone più vicine: Giuseppe, orgoglio di papà Domenico, è grato alla sua famiglia, in particolare alla mamma e agli amici Elia e Matteo, e ai professori che lo hanno accompagnato e supportato in questo percorso.

Ora il giovane studente guarda con curiosità al futuro e ad attenderlo c’è il liceo Classico dell’istituto aronese Enrico Fermi: «Durante l’orientamento è stata la scuola che mi ha fatto l’impressione migliore – spiega – Non mi spaventano il Greco e il Latino, penso che con studio e impegno si possano affrontare». Doti che certamente non mancano a Giuseppe, a cui vanno i complimenti e un grande in bocca al lupo per il futuro da parte della redazione.