Sole e Luna, due eclissi in arrivo: occhi puntati verso il cielo nei prossimi giorni.

Sole e luna

Doppio appuntamento con l’eclissi in questo caldo luglio: una totale di Sole, l’altra, parziale, di Luna. La prima non potremo purtroppo seguirla dall’Italia. La totalità attraverserà l’Oceano Pacifico meridionale, il Cile e l’Argentina. Consoliamoci allora con l’eclissi parziale di Luna. Quella sì che sarà visibile dal nostro Paese. L’evento si verificherà nella notte tra il 16 e il 17 luglio. La Luna piena sorgerà già nel cono di penombra della Terra – dunque la sua luce sarà già leggermente smorzata – e inizierà a entrare nel cono d’ombra alle 22 circa. Il massimo dell’eclissi si avrà alle 23:30. Essendo questa eclissi parziale, non tutta la faccia visibile della Luna sarà oscurata. Poi pian piano l’ombra scomparirà dal disco lunare, fase che si completerà verso l’una circa antimeridiana del 17 luglio. L’uscita dal cono di penombra, che sancirà la fine dell’eclissi, si verificherà alle 2:20 antimeridiane.