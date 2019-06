Simpatiche Zampette 2019: mandateci le foto dei vostri animali!

Simpatiche Zampette 2019: pubblicheremo le foto e le storie dei vostri amici speciali. Giocate e votate, in palio regali eccezionali.

Simpatiche zampette: l’iniziativa è gratuita

Il miglior amico dell’uomo? In qualunque circostanza della vita, è sempre lui: il nostro animale di compagnia. Dai classici e tradizionali cani e gatti, alle versioni più «insolite». C’è chi ha amici più esotici, come colorati pappagalli e originali rettili, ma anche pesciolini, cavalli, cavie, e chi più ne ha più ne metta. Alla fine sono loro i compagni più fidati e con cui non si litiga mai. Per questo, dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna «Simpatiche Zampette 2019», la nostra iniziativa dedicata al mondo degli animali. Cani, gatti, criceti, coniglietti, serpentelli, cavalli e asinelli: tutti gli animali sono ben accetti. L’importante è che siano immortalati, da soli o in vostra compagnia, in uno scatto simpatico e affettuoso. Aspettiamo le foto, che pubblicheremo di settimana in settimana sulle pagine del giornale. Un modo per giocare insieme ma anche per raccontare le storie di profonda amicizia che legano tante persone ai loro animali, e per sensibilizzare su comportamenti corretti da adottare nei loro confronti, troppo spesso ancora vittime di abbandoni e maltrattamenti. Ricordiamo che l’iscrizione è totalmente gratuita e vincerà l’animale che raccoglierà il numero maggiore di preferenze.

Giocate e votate… Vi mandiamo in vacanza!

Per i primi classificati in palio dei bellissimi regali: al primo un soggiorno di 3 notti in uno dei due hotel 5 Stelle messo a disposizione della catena Allegroitalia a scelta tra il Pisa Tower Plaza o l’Elba golf.

Al secondo un soggiorno di 2 giorni all’Allegroitalia Espresso di Bologna o all’Allegroitalia Espresso Darsena di Milano; al terzo soggiorno nel Relais Il Casale a Finale Ligure cena, pernotto, colazione e ingresso alla Spa. E strada facendo potrebbero aggiungersi altri regali e sorprese.

Come partecipare?

E’ semplicissimo: basta inviare una fotografia del proprio amico animale agli indirizzi:

redazione@giornalediarona.it o a redazione@borgomaneroweek.it oppure al numero whatsapp 349.6540302 indicando il nome dell’animale e quello del suo padrone, con un recapito telefonico. Potreste infatti essere contattati dalla redazione per una chiacchierata in cui raccontarci qualcosa del vostro animale e del rapporto che vi lega.

Come votare?

Tramite il coupon che ogni settimana, a partire da venerdì 28 giugno, pubblicheremo sul giornale, fino a metà settembre. Il coupon dovrà essere consegnato alla nostra redazione ad Arona in via Gramsci 5 oppure nelle urne posizionate nei punti di raccolta che comunicheremo dalla prossima settimana.