Sereni Orizzonti: “Entro Natale terminata la casa di riposo di Borgo Ticino”

Sereni Orizzonti, dopo la bufera giudiziaria (LEGGI QUI) annuncia: “Entro Natale terminata la casa di riposo di Borgo Ticino”

Sereni Orizzonti

Procedono regolarmente, senza alcun intoppo, i lavori per la realizzazione nel Comune di Borgo Ticino della nuova RSA di “Sereni Orizzonti”. La vicenda giudiziaria che ha colpito il vertice nonché alcuni manager e funzionari dell’azienda non ha infatti interrotto la normale attività in ciascuna delle sue 80 strutture né ha compromesso la solidità economico-finanziaria dell’intero gruppo, che resta in grado di mantenere tutti i suoi impegni.

Le scadenze

Nel cantiere di via Brunelleschi gli operai stanno ultimando le opere all’esterno della struttura (marciapiedi, recinzioni e allacciamenti alle utenze) ed entro Natale saranno terminati i lavori di impiantistica e di allestimento degli arredi interni. Entro il marzo 2020, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, la nuova struttura sanitario-assistenziale potrà accogliere 80 anziani non autosufficienti.

La struttura di Borgo Ticino

Quello in via di completamento è un edificio di tre piani sopra terra e a forma di “H”, distribuito in 4 nuclei distinti dotati di controllo accessi per monitorare i movimenti degli ospiti affetti da demenza. Al piano terra sono previsti reception, uffici amministrativi, una palestra per la riabilitazione, la lavanderia e gli spogliatoi per il personale, un ambulatorio, una sala per servizi alla persona (podologo e parrucchiere), una cucina per la realizzazione dei pasti, un salone polifunzionale per attività ricreative e la sala per il culto. Tanto al primo quanto al secondo piano si troveranno invece una sala da pranzo e un soggiorno, servizi igienici per gli ospiti e due nuclei abitativi da 20 posti letto, suddivisi ciascuno in 2 camere singole e 9 camere doppie.

Tutte le stanze saranno ampie e luminose, dotate del proprio bagno per disabili, arredate in modo confortevole e fornite di letti motorizzati, serramenti con tapparelle domotiche, sistema di chiamata e sensori antincendio. Per ogni piano sono previsti due bagno assistiti con barella doccia o sedia doccia. I locali verranno dotati di ventilazione meccanica controllata (VMC), che consente un ricambio di aria pulita e asciutta senza dover aprire le finestre ma recuperando dall’aria il calore che viene espulso. La climatizzazione è stata studiata per offrire agli ospiti il massimo del comfort e della sicurezza: quella invernale sarà assicurata da un impianto di riscaldamento a pavimento (e quindi privo di caloriferi) mentre quella estiva sarà realizzata con un innovativo sistema che rinfrescherà gli ambienti senza fastidiose correnti d’aria.