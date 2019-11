Sciopero benzinai 6 e 7 novembre: “A pagare siamo solo noi”

In Italia, quello dei benzinai è probabilmente lo sciopero più strano fra tutti quelli che vedono coinvolte le varie categorie… Un gran battage mediatico, la sera prima code interminabili ovunque prima della chiusura per fare il pieno, poi spesso il giorno dopo capita che passi e vedi il solito distributore, come al solito aperto e magari pure il benzinaio con la solita espressione corrucciata… Insomma, anche se raramente si insiste sulle percentuali d’adesione postume, una protesta che per i promotori alla fine risulta comunque funzionale.

Sciopero benzinai 6 e 7 novembre

La prossima agitazione sarà dalle 6 di mercoledì 6 novembre 2019 alle 6n di venerdì 8 novembre 2019, quindi comprendendo tutta la giornata di giovedì 7 novembre 2019.

A promuovere lo sciopero – su strade e autostrade – Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio.

Motivo della protesta: il “contrasto all’illegalità sui carburanti“.

“A pagare sono solo i benzinai”

Ma vediamo più nel dettaglio. Ecco la nota ufficiale delle sigle di categoria: