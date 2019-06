Scandalo Mercatone Uno: come si polverizza un’azienda da 280 milioni | VIDEO

Scandalo Mercatone Uno: come si polverizza un’azienda da 280 milioni. In 5 minuti il fallimento della catena spiegato da “Pinuccio”. Coinvolti anche i punti vendita di Varallo Pombia, Caltignaga e Romagnano.

Scandalo Mercatone Uno: come si polverizza un’azienda da 280 milioni

La disastrosa gestione dei commissari governativi, la cessione a Shernon, l’annuncio del fallimento con 1800 dipendenti senza lavoro, fornitori non pagati e acquirenti che non hanno ricevuto la merce. In un video postato su Facebook “Pinuccio” spiega in 5 minuti come si distrugge un gruppo che valeva 280 milioni di euro.