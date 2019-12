Saldi invernali 2020 al via il 4 gennaio

Saldi invernali 2020: le date e le modalità in provincia di Novara.

Saldi invernali 2020

In Piemonte il periodo dei saldi invernali inizierà sabato 4 gennaio 2020 per una durata complessiva di 8 settimane consecutive. Un’occasione imperdibile per gli amanti dello shopping e non, un’opportunità unica per fare affari vantaggiosi e accaparrarsi capi di abbigliamento a prezzi davvero convenienti, ma occorre fare attenzione: la truffa è dietro l’angolo. Occhio quindi ai prezzi sui cartellini!

Per i negozianti

Gli Operatori interessati all’effettuazione dei saldi, come nel 2019, non dovranno più darne comunicazione al Comune almeno 5 giorni prima della data di inizio saldi, bensì dovranno rendere noto al pubblico il periodo dei saldi con cartello apposto nel locale di vendita, ben visibile all’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite di fine stagione indicando le percentuali di sconti praticati sui prezzi normali di vendita ed i testi delle asserzioni pubblicitarie. Gli esercenti hanno inoltre l’obbligo di indicare sui cartellini prezzi lo sconto o il ribasso in percentuale sul prezzo normale di vendita. Gli uffici Ascom sono a disposizione degli operatori per ulteriori chiarimenti.