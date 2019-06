Saldi estivi: al via il 6 luglio. E’ tutto pronto in Piemonte e nel novarese per l’avvio della stagione di shopping a prezzi ribassati.

Chi non sta aspettando “la data” per comprarsi il nuovo costume con il qaule andare al mare? Nel novarese i tanto amati saldi estivi cominceranno a partire da sabato 6 luglio e proseguiranno per circa due mesi.

Ricordiamo che gli operatori hanno l’obbligo di indicare sui cartellini dei prezzi lo sconto o il ribasso in percentuale sul prezzo normale di vendita. Attendi dunque che la fregatura potrebbe essere dietro l’angolo!