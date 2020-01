Sala polivalente al posto della piscina alla Giovanni XXII: lavori al via da questa settimana.

Sala polivalente

Sono almeno venticinque anni che la vecchia piscina della scuola media aronese è abbandonata. “Abbiamo sentito la scuola, le associazioni, le loro necessità – spiega il sindaco Alberto Gusmeroli – e questa settimana iniziano i lavori per realizzare una sala polivalente:

1. la utilizzerà la scuola dal lunedì al venerdì di giorno, come sala eventi, piccola palestra, sala musica e molto altro.

2. La sera il Comune per eventi o per le tante associazioni Aronesi

3. Il fine settimana sempre per eventi e per le associazioni Aronesi e la domenica pomeriggio come “sala da ballo” per il Centro incontro.

Erano anni che chiedevano tutti la riconversione e di toglierla all’abbandono. A giugno l’inaugurazione a cui tutta la città è già fin d’ora invitata”.