Sabato 19 e domenica 20 torna la castagnata degli Alpini di Borgomanero

Castagnata degli Alpini a Borgomanero in piazza XX Settembre

A Borgomanero in piazza XX Settembre torna la tradizionale castagnata degli Alpini. Il gruppo delle penne nere sarà per il 43° anno consecutivo in piazza XX Settembre a preparare le caldarroste. La prima edizione fu nel 1976, quando si scese in piazza per raccogliere fondi da destinare agli aiuti alle popolazioni terremotate nel Friuli. Anche quest’anno il netto ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. La castagnata inizierà alle 14 di sabato 19 ottobre e continuerà fino a sera, per poi riprendere alle 10 di domenica 20: le penne nere rimarranno in piazza fino alle 19.