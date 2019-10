Ryanair volerà con i Boeing 737 Max ma Torino non compare nelle nuove rotte

I primi Boeing 737 Max tristemente famosi per i difetti che hanno portato alle stragi in Indonesia ed Etiopia nei primi mesi dell’anno entreranno a far parte della flotta Ryanair. Dei 58 previsti in primavera ne arriveranno una trentina, probabilmente tra gennaio e febbraio 2020. Torino però resta fuori dai giochi

Ryanair volerà con i Boeing 737 Max

I Boing 737 Max sarebbero dovuti entrare a far parte della flotta Ryanair la scorsa primavera, poi, dopo i terribili incidenti di Indonesia ed Etiopia costate la vita a un totale di 346 persone tutto si è fermato. Ora, risolti i problemi, la compagnia low cost introdurrà finalmente i 58 nuovi aerei alla sua flotta. Lo stop deciso dalle autorità a seguito degli incidenti per far luce sull’accaduto aveva generato non pochi problemi tra i quali anche una crisi con i piloti, prima troppo pochi per soddisfare l’esigenza della compagnia aerea e ora in esubero. Si parla di 500 unità su 5000, ma con l’arrivo nei nuovi 737 Max l’organico verrà riassorbito.

Ryanair punta sulla nuova flotta

Il nuovo ceo di Ryanair, Eddie Wilson, giunto a Milano per presentare le novità della summer 2020 del vettore ha parlato di tempi e di sicurezza. I primi voli con i 737 Max dovrebbero partire a inizio 2020. Il problema di software evidenziato dagli incidenti è stato risolto e la struttura del Boenig è stata definita “solidissima”.

A Torino nessun volo

Un mercato, quello italiano, che per Ryanair è in continua crescita. Si parla di 43 milioni di passeggeri stimati, sul territorio nazionale ma l’aeroporto di Caselle non compare tra gli aeroporti dove si prevedono nuovi collegamenti. I rappresentanti di Fly Torino hanno lanciato un appello anche al governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio e all’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, circa il bando dedicato all’attrazione di nuove compagnie.