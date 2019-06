Regione Piemonte, Cirio s’insedia lunedì

Alberto Cirio, nuovo presidente della Regione Piemonte, s’insedia lunedì 10 giugno alle ore 10. All’ingresso nel palazzo della Regione, in piazza Castello 165 a Torino, sarà accolto dal presidente uscente Sergio Chiamparino.

Cirio, rush finale per comporre la Giunta

Alberto Cirio si insedia lunedì mattina sulla sua nuova poltrona di presidente della Regione Piemonte. Da quella data, messo alle spalle l’ultimo rilevante scampolo elettorale, si apre il rush finale per la composizione della giunta. Un percorso però ancora non facile, perché gli inciampi sulla strada del neoinquilino di piazza Castello non sono pochi. E diversi di questi riguardano direttamente Novara.

A Novara Canelli e le “partenze” per Torino

Più si avvicina la data del debutto del nuovo ciclo amministrativo della Regione Piemonte, più aumentano i pensieri di chi si troverà a dover gestire le conseguenze delle vare partenze in direzione Mole Antonelliana. E cioè il sindaco di Novara Alessandro Canelli. Il quale avrà la necessità di riassegnare il posto lasciato libero nella sua giunta da Federico Perugini, dovrà individuare il nuovo capogruppo della Lega per rimpiazzare Matteo Marnati, e in più dovrà scegliere il nuovo presidente dell’Assa per sostituire Riccardo Lanzo. Voci molto vicine al sindaco riferiscono di diversi grattacapi e di equilibri da ricercare con molta difficoltà.