Regione Piemonte: chi cambia auto non paga il bollo per tre anni. La proposta deve trovare conferma nella prossima legge di stabilità. Lo riportano i colleghi de laprovinciadibiella.it

Regione Piemonte

La Regione Piemonte vuole esentare dal bollo auto per tre anni chi decide di comprare un’auto nuova. In particolare saranno premiati gli automobilisti disposti a rottamare veicoli euro 1,2,3,4 per comprarne uno euro 6 di nuova generazione, meno inquinante.

Nessun limite di reddito per accedere all’agevolazione, l’unico paletto riguarda la cilindrata: non potrà essere superiore a 2000. La proposta è targata Forza Italia, il partito del presidente Cirio e dell’assessore al bilancio Andrea Tronzano, che dovrà trovare il modo di farla quadrare con la prossima legge di stabilità.