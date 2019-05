Refreshink vola alto: l’artista aronese svetta

Refreshink vola alto: il writer professionista con un importante curriculum artistico internazionale alle spalle, ha colorato un nuovo importante tassello.

Refreshink vola alto nelle pianure pisane

Un pesce d’acqua dolce, un cigno, un martin pescatore. Sullo sfondo, i colori dell’arcobaleno. Un’opera di arte urbana visibile anche da centinaia di metri di distanza, realizzata sul pensile di San Romano, nel Comune di Montopoli in Valdarno, in provincia di Pisa, a firma di Giovanni Magnoli, in arte «Refreshink». Un nome che ormai è una garanzia, sinonimo di eccellenza aronese nell’ambito della creatività e dell’arte urbana. L’artista aronese, writer professionista con un importante curriculum artistico internazionale alle spalle, ha scritto, anzi, disegnato e colorato, un nuovo importante tassello della sua carriera creativa.

L’inaugurazione dell’opera

Un’operazione che unisce arte e sostenibilità in un’ottica di ottimizzazione delle risorse. Lo scorso 15 maggio, cento palloncini colorati (rigorosamente biodegradabili), lanciati in aria dai bambini della scuola primaria locale, hanno inaugurato ufficialmente il progetto Rainbow con l’opera dipinta da Refreshink, conosciuto per i suoi interventi che alla perizia tecnica uniscono una particolare ed empatica attenzione alla natura e agli animali.

Voluto da Acque SpA, gestore idrico nel territorio del Basso Valdarno, Rainbow si pone come assoluta novità a livello nazionale nel campo della riqualificazione urbana dei depositi idrici. Il progetto si colloca in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e, nello specifico, delle risorse per i lavori di ristrutturazione della torre piezometrica di San Romano. È stato così possibile sfruttare la presenza delle impalcature sulle quali l’artista è salito per eseguire l’opera sulla parete della cisterna.

“Una bella sfida”

Refreshink vola alto quindi e commenta: «È stata una bella sfida dipingere su una superficie tonda e su un’impalcatura molto stretta – racconta l’artista aronese – personalmente è stata la prima volta che mi sono trovato a lavorare su una superficie grande, che si sviluppa a 360° e in continuità. Per questo, in fase progettuale, ho dovuto prima simulare attentamente l’intervento su carta per poi andarlo a tradurre dal vivo. Dal punto di vista professionale si è trattata di un’esperienza interessante e innovativa».

Bellezza ed educazione ambientale

La ristrutturazione della torre è stata conclusa a maggio 2019: all’efficienza e alla sicurezza si affiancano bellezza ed educazione ambientale. Nell’opera sono tre gli animali la cui esistenza ruota intorno all’acqua in maniera significativa, tre esempi a simboleggiare un intero ecosistema complesso, fragile e meraviglioso. Questo vuole essere il primo di una serie di altri interventi, che porteranno artisti italiani e stranieri a ripetere la fortunata esperienza.

L’azienda si è avvalsa, oltre che del sostegno dell’Amministrazione Comunale, anche del supporto dell’Associazione Culturale Undicesima Lab e delle due curatrici Martina Coletti e Cristina Trivellin, che hanno alle spalle diverse esperienze di progettazione e realizzazione di eventi, nonché una approfondita conoscenza del panorama artistico contemporaneo.

Con questo progetto si ampliano i confini delle mete più note e si invita a rivolgere lo sguardo in direzioni inedite: tra le storiche città della zona, tra tutte Pisa con la sua Torre e la celebre opera di Keith Haring, si potranno ammirare nuove opere contemporanee capaci di entrare in dialogo con quelle icone della tradizione locale, murales lanciati verso il cielo e portatori di messaggi quanto mai attuali.