Raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti a Invorio

Raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti prevista per il 21 settembre.

Raccolta straordinaria degli ingombranti

Tutto pronto per la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti. Il Comune di Invorio ha infatti annunciato di voler mantenere l’attuale possibilità di conferire fino a due metri cubi di materiale ingombrante nell’abitazione tramite la chiamata al numero 0323.519109, ma di voler anche offrire ai cittadini la possibilità di consegnare in via del tutto straordinaria i propri rifiuti.

La data scelta è quella del 21 settembre

La raccolta verrà quindi effettuata il 21 settembre, sfruttando i grossi raccoglitori per lo stoccaggio di rifiuti voluminosi collocati in via Barro, in prossimità del peso pubblico. Sarà possibile consegnare i rifiuti dalle 7 alle 11 e per farlo è necessario che ogni cittadino si presenti con la tessera magnetica “Carta dei rifiuti”. “Compiaciuti del buon esito dei nuovi servizi di raccolta con il sacco conforme – dice l’assessore Flavio Pelizzoni – riteniamo di investire di nuovo in questo equo recupero a favore della tutela dell’ambiente in cui viviamo”.