Raccolta differenziata: Castelletto raggiunge il gruppo dei virtuosi

Raccolta differenziata: Castelletto promossa dal Consorzio

E’ un passaggio decisamente epocale quello che è stato registrato a Castelletto in seguito all’adozione del sacco conforme. Nel giro di un solo anno infatti, dal 2017 al 2018, grazie all’adozione del nuovo metodo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, è stato possibile salire le classifiche dei Comuni più ecologici. Se infatti nel 2017, prima dell’adozione del sacco conforme, la quantità di rifiuti correttamente differenziati raccolta in paese era pari al 64,96%, nel 2018 il dato diffuso dal Consorzio è pari all’84,57% del totale.

La soddisfazione dell’assessore Guenzi

“Quella che abbiamo ricevuto – dice l’assessore all’ambiente David Guenzi – al momento dell’approvazione del bilancio consuntivo del Consorzio, non è stata una sorpresa, ma la conferma che qualcosa in paese è effettivamente cambiato con il sacco conforme. Se infatti la legge regionale prescriverebbe come obiettivo quello del 65% dei rifiuti correttamente differenziati, qui abbiamo raggiunto un risultato molto più ambizioso, nettamente in miglioramento rispetto al periodo in cui stavamo adottando il sacco conforme”.

Il quadro generale

Nella statistica generale della differenziata Castelletto supera Borgomanero, Arona e molti Comuni un tempo decisamente più virtuosi in questo campo. Ancora una spanna sopra, stando alle statistiche del Consorzio, restano invece ad esempio Varallo Pombia (91,43%), Pombia (91,67%), Borgo Ticino (87,37%) e Divignano (90,77%).